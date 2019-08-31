Россельхознадзор взялся за алексинских деревообработчиков

Россельхознадзор оштрафовал Алексинский деревообрабатывающий завод за неизвещение о прибытии подкарантинной продукции.



В конце июля 2019 года управлением Россельхознадзора было установлено, что предприятие не сообщило о прибытии пиломатериалов хвойных пород сосны и ели в количестве 20,6 кубометров из карантинной фитосанитарной зоны (Республика Коми) в Тульскую область без карантинных сертификатов.

За это юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Также заведено административное дело по статье 10.3 КоАП РФ на ООО «Эксподрев» из Алексинского района, которое не провело обследование подкарантинных объектов, находящихся в пользовании.

Напомним, ранее в Алексине было возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки соснового леса зимой 2019 года. Деятельность чёрных лесорубов обнаружили местные активисты. В августе жители Алексина стали сигнализировать о вывозе из леса складированной незаконно заготовленной древесины, по данному факту проводит проверку полиция.