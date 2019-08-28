В ракетной дивизии под Новосибирском погиб солдат-срочник из Тульской области

Военные следователи проводят проверку по факту гибели солдата-срочника из Тульской области.



Происшествие случилось 26 августа под Новосибирском в 39-й гвардейской ракетной дивизии, в воинской части №34148. Согласно сайту Минобороны, личный состав 39-й гвардейской дивизии несёт боевое дежурство на ракетных комплексах «Тополь».

Как сообщает местное СМИ, солдат покончил с собой из-за давления руководства.

18-летний Станислав Кадовкин из Ефремова ушёл служить 3 декабря. Сегодня в его аккаунте появилось сообщение, подписанное братом погибшего.

«Здравствуй, посетитель этой страницы. Я являюсь братом Стаса. К сожалению, его больше нет с нами. Умер при выполнении должностных обязанностей 26 августа в 12:00. Помним, любим», — написано на странице Станислава.

Новосибирское издание первым рассказало о происшествии. СМИ об этом сообщила читательница, пожелавшая остаться анонимной.

«26 августа в ракетной дивизии в Пашино [погиб] солдат, родом из Тульской области, <...>. Получив оружие и боевые патроны, перед заступлением на боевое дежурство, зайдя в помещение гигиены, произвёл два выстрела. В данное время там (в части. — Прим. ред.) присутствует московская проверка, которая регулярно приезжает на смотры. Как выясняется, из-за этой проверки ребят загнобили тяжело, применяя неуставные отношения со стороны некоторых командиров, что <...> один не выдержал», — поделилась она.

В декабре солдат должен был демобилизоваться. Информацию о происшествии подтвердили в 481-м отделе Главного военно-следственного управления по РВСН.

«Действительно, в новосибирской дивизии имело место такое происшествие, в Пашино. Нашим военно-следственным органом зарегистрировано сообщение о преступлении. Мы проводим доследственную проверку», — рассказал руководитель 481-го военно-следственного отдела СК РФ полковник юстиции Леонид Дорфман.

После проведения судебно-медицинской экспертизы тело солдата направят в Тульскую область для захоронения.

«Новосибирск онлайн» опубликовал рассказ девушки одного из срочников, которая сообщила о систематических избиениях и просроченной еде.

«Мой молодой человек там сейчас служит, его из Москвы призвали. Конечно, рассказывал про то, что по лицу получают. За всё подряд. Командиры пьяные приходят. Могут тоже ударить. Славу богу, в беседах он не проявлял суицидальных наклонностей. Но своего сослуживца с петли снимал. Я в подробности особо не вдавалась, но как он рассказывал, сослуживец просто устал и не хотел ничего больше. Видимо, довели. Это было недавно, около недели назад. Я пару раз слышала, как с ними общаются — мат на мате, будто с собаками. И кормят ужасно: недоваренная еда, мясо 1970 года (в консервах. — Прим. ред.). Мы далеко и не видимся, да и созваниваться не особо получается», — сообщила она.