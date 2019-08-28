«Голос» констатировал активное вмешательство тульских властей в выборный процесс

В 2019 году избирательная система в России столкнулась с самым серьёзным кризисом после протестов 2011–2012 годов, говорится в докладе движения в защиту прав избирателей «Голос».



По данным экспертов, кризис затронул и систему избиркомов, и партии, и правоприменительную практику, что привело к массовому ограничению избирательных прав граждан. В «Голосе» отмечают, что такое положение дел приведёт к углублению политического кризиса в долгосрочной перспективе.

Среди тенденций, наиболее характерных для выборов в парламенты 13 регионов России, эксперты выделяют резкий (в 2,5 раза) рост числа самовыдвиженцев по сравнению с прошлым годом. При этом доля кандидатов от «Единой России» сократилась на треть, самый яркий пример — Москва, где все единороссы пошли на выборы в гордуму в качестве самовыдвиженцев. В «Голосе» считают, что связано это со снижением ценности партийных брендов и дистанцированием провластных кандидатов от «Единой России» на фоне роста протестных настроений.

Кроме того, по данным экспертов, существенно возросла и доля кандидатов-одномандатников, что стало следствием коррекции законодательства четырёх регионов, где накануне избирательной кампании соотношение списочников и одномандатников было изменено в пользу последних.

«Выборы 2019 года вновь ставят вопрос об эффективности политических партий. Современная российская партийная система не выполняет своих ключевых функций: партии, как правило, не участвуют в подавляющем большинстве проходящих в стране выборов; слабо осуществляют подбор и выдвижение кадров; плохо выражают интересы определенных групп населения на местах и не помогают осуществлять устойчивую коммуникацию граждан и местных общественных институтов с властью. В конечном счёте, отсутствуют предпосылки для изменения отношения граждан к политическим партиям. Все это влечёт углубление политического кризиса», — говорят авторы доклада.

Другой особенностью нынешней кампании стало замещение конкуренции на выборах силовым воздействием на оппозицию. Так, после массовых акций за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму была возбуждена серия уголовных и административных дел, а сами кандидаты были посажены под административный арест.

«Большие проблемы с регистрацией испытывают оппозиционные кандидаты, вынужденные собирать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. С этой проблемой сталкиваются участники выборов по всей стране. Чаще всего избирательные комиссии отказывают в регистрации кандидатам, которым приходится собирать подписи по причине несоответствия данных избирателя в подписном листе сведениям, содержащимся в базе миграционной службы, либо на основе заключений почерковедов. Эти специалисты могут забраковать почти любую подпись или дату ее проставления. При этом никакой ответственности за свою „экспертизу“ такие специалисты не несут, и свое решение никак не обосновывают. Оспорить такое „заключение эксперта“ в российских реалиях крайне сложно — как показала практика, избиркомы и суды отказываются принимать во внимание даже свидетельства самих избирателей, которые эти подписи ставили», — говорится в докладе.

«Голос» зафиксировал сигналы о силовом давлении на кандидатов или сотрудников штабов в Брянской, Тульской, Нижегородской областях и в Республиках Татарстан, Марий Эл, Карачаево-Черкесия.

«В Тульской области полиция задержала и удерживала до утра следующего дня четырёх кандидатов в депутаты от КПРФ — действующего депутата Алексея Лебедева, главного редактора „Тульской правды“ Михаила Федорова, Светлану Белоус, а также зоозащитника Юрия Корецкого (позднее прокуратура признала удержание кандидатов полицией неправомерным — „ТА“). В Новосибирске, Тульской и Нижегородской областях в адрес кандидатов поступают угрозы, либо зафиксированы факты слежки», — отмечают эксперты.

Также в докладе говорится, что региональные администрации «активно вмешиваются в процесс формирования партийных списков и кандидатов в представительные органы различного уровня».

«Подобные инциденты отмечены в Брянской, Ивановской, Тульской областях и республиках Марий Эл и Карачаево-Черкесия. Все инциденты связаны с выдвижением кандидатов без согласования с региональными администрациями. Так, громкие скандалы произошли на региональных выборах в Брянской области со списком партии „Родина“, в Карачаево-Черкесской Республике и Тульской области со списками КПРФ. Во всех случаях списки партий были выдвинуты с неудобными для администраций кандидатами. Фактически выборы в представительные органы регионов и органы МСУ контролируются региональными администрациями на стадии выдвижения и регистрации кандидатов. Избирательные комиссии, в свою очередь, остаются не самостоятельными игроками, а лишь удобными инструментами по неправовому отсеву сильных оппонентов власти», — говорят в «Голосе».

Также эксперты обращают внимание на «порочный подход» избирательных комиссий, нарушающий принцип правовой определённости.

«При рассмотрении апелляций кандидатов на отказы в регистрации, вышестоящие комиссии вместо того, чтобы рассматривать только претензии, содержащиеся в поступивших жалобах, по собственной инициативе занимались поиском и предъявлением новых оснований для отказов. Публичная демонстрация со стороны системы избирательных комиссий несоблюдения принципа политического нейтралитета в деятельности комиссий и нарушения принципа равенства в отношении кандидатов с разными политическими программами ведёт к полной девальвации института выборов для общества», — констатировали в «Голосе».

Соавтор доклада Станислав Андрейчук заявил, что по итогам прошедших этапов региональной кампании нужно готовиться к возможным фальсификациям.

«Мы не уверены даже за Москву, которая в последние годы показывала стерильные результаты. Протестные настроения могут привести к фальсификациям и в других регионах, особенно там, где проходит по несколько кампаний разного уровня», — считает Андрейчук.