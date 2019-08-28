Свалку «с бомжами» убрали после жалобы жителей

В посёлке Октябрьский в тульском Скуратово ликвидировали огромную свалку.



Ранее мы публиковали жалобу жителей на скопление отходов на улице Киреевская. По словам туляков, здесь неоднократно затягивали с вывозом мусора, в результате чего на месте свалки уже начали обитать бомжи.

Как пояснили нам в правительстве Тульской области, на данной территории установлено три контейнера для

сбора отходов жителями частного сектора.

Вывоз отходов ежедневно осуществляет ООО «Хартия». Однако в связи со складированием неустановленными лицами строительного и крупногабаритного мусора в ночное и вечернее время в объёмах, превышающих нормативные, происходит перенакопление отходов.

Сейчас весь мусор вывезен, а территория находится в удовлетворительном состоянии.