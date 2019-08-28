В Туле кандидата в депутаты оштрафовали на 20 тысяч рублей

Центральный районный суд Тулы оштрафовал кандидата в депутаты областной Думы Юрия Корецких за нарушение порядка организации массового мероприятия.



Кандидат от КПРФ Юрий Корецких был задержан вечером 9 августа у здания регионального правительства. Он проводил здесь акцию протеста в связи с давлением на оппозиционных кандидатов, приковав себя цепью к ограждению перед приёмной президента РФ.

В тот же день были задержаны ещё трое коммунистов Михаил Фёдоров, Светлана Белоус и Алексей Лебедев (последний является действующим депутатом облдумы), которые подошли к Корецких. После этого все четверо были доставлены в полицейский участок, где удерживались почти до полудня следующего дня. Впоследствии прокуратура признала удержание кандидатов в депутаты сотрудниками полиции неправомерно долгим и внесла представление главе УМВД по Тульской области Сергею Галкину.

28 августа суд признал Юрия Корецких виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ и выписал максимально возможный штраф — 20 тысяч рублей.

Также состоялось первое заседание по делу Алексея Лебедева, которого судят за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. Санкция ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 150-300 тысяч рублей, обязательные работы на срок 40-200 часов или административный арест на срок до 30 суток.