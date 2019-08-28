Из Оки ушла рыба, алексинцы связывают это с круглосуточным намывом песка

Алексинские рыбаки бьют тревогу по поводу состояния Оки.



В районе Егнышёвки и Сотинского лесничества река замедлила течение, пропали перекаты, не стало питательного планктона, а рыба ушла.

Эти изменения рыбаки связывают с круглосуточной деятельностью по добыче песка. Драги образуют глубокие ямы на дне реки, тормозящие её течение.

«Ока хиреет на глазах, зато ее „убийцы“ — не дремлющие ни днём ни ночью драги — приносят своим хозяевам баснословные прибыли. Мы — не специалисты, но чем это обернется в конечном итоге для реки, наверняка могут сказать ихтиологи и гидрологи», — рассказали рыбаки «Молодому коммунару».

Около 4 лет назад жители Егнышёвки и Сотинского лесничества направили в защиту Оки письмо с десятками подписей в прокуратуру Алексинского района и министерство экологии и природных ресурсов Тульской области. Была надежда на проведение чиновниками серьёзной проверки с участием экспертов, которая могла бы позволить остановить варварское уничтожение реки, но намыв песка продолжается по сей день.

Сотрудники музея-заповедника «Поленово» также многие годы пытались бороться с разработчиками и добиться закрытия разработки существовавшего с 1960-х годов карьера в пойме Оки. Три серьёзные фирмы с мощным лобби выступали против музея единым фронтом. Карьер закрыли, но реке был нанесён непоправимый урон.

По данным регионального министерства природы, в Егнышёвке недрами пользуется ООО «Порт Серпухов» по лицензии ТУЛ 80081 ТЭ для добычи песчано-гравийных материалов на месторождении «Хрящи». Участок недр «Хрящи» имеет статус уточнённого горного отвода площадью 138,3 га. Границы горного отвода расположены ориентировочно от Айдарово до Велегожа. Срок действия лицензии истекает только в 2027 году.