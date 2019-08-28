Дюмин в свой день рождения возглавил губернаторский рейтинг

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин занял 1-е место в рейтинге глав российских регионов.



Очередное исследование в день рождения Дюмина представил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

В пятёрку лидеров также входят Александр Моор (Тюменская область), Евгений Савченко (Белгородская область), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Рустамм Минниханов (Республика Татарстан).

28 августа губернатору Тульской области Алексею Дюмину исполнилось 47 лет. Нашим регионом он руководит с 2016 года.