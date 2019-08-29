Ефремову выдали транш на установку памятной стелы

В Ефремове установят стелу «Город воинской доблести».



На её изготовление из регионального бюджета муниципалитету выделен 1 млн рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Напомним, Ефремов стал городом воинской доблести летом прошлого года — за присвоение ему почётного звания проголосовали депутаты областной Думы.

Ефремов стал городом в 1777 году. До 1924 года он был уездным городом Ефремовского уезда Тульской губернии, затем стал административным центром Ефремовского района. Имеет статус моногорода.

В ноябре 1941 года в Ефремов были отброшены советские войска 53-им армейским немецким корпусом. 18-ая танковая дивизия заняла город, но дальше немецким войскам пройти не удалось.

13 декабря 1941 года Ефремов был освобождён силами 6-ой гвардейской стрелковой дивизии и 283-ей стрелковой дивизии в ходе Елецкой операции.

Советская армия потеряла здесь около 1800 бойцов. Они захоронены в 14 братских могилах на территории Ефремовского района.