В молодёжных клубах Кимовска нашли нарушения норм пожарной безопасности

Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в ряде клубов, входящих в структуру подростково-молодёжного центра «Мечта».



Так, в клубах «Ровесник», «Молодёжный центр», «Факел», «Русичи» отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.

В «Факеле» и «Молодёжном центре» пути эвакуации отделаны материалами с высокой пожарной опасностью, в «Русичах» двери эвакуационных выходов изнутри не открываются без ключа.

Также во всех заведениях ответственные лица не прошли необходимое обучение мерам пожарной безопасности.

По выявленным нарушениям в адрес руководителя МЦ «Мечта» внесено представление с требованием устранить нарушения, возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрение уполномоченному органу.