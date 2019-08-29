Тульская область претендует на премию National Geographic Traveler Awards 2019

Тульская область вошла в список претендентов на премию National Geographic Traveler Awards 2019 в номинации «Российский экскурсионный отдых».



Онлайн-голосование продлится до 12 октября 2019 года. Конкурентами нашего региона являются Псковская, Московская, Калужская и Калининградская области. Тульская область сейчас на 2-м месте с 27% голосов.

Для участия в голосовании необходимо авторизоваться через соцсети. Отдать свой голос можно на сайте премии.

Победителей официально объявят 28 ноября на мероприятии National Geographic Traveler Awards 2019 в Москве.