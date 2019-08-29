В 12 регионах России выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием детей.



Такую статистику привёл глава ГИБДД Михаил Черников на брифинге с журналистами.

В число этих регионов попала Тульская область. Также были негативно отмечены Республика Алтай, Башкортостан, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Алтайский и Краснодарский края, Белгородская, Владимирская, Иркутская, Курганская и Рязанская области.

По данным Черникова, более 40% случаев гибели детей в ДТП происходят летом. Почти каждый четвёртый ребёнок гибнет в авариях осенью, каждый пятый — зимой, ещё 14% — весной. Почти все такие ДТП происходят из-за нарушения правил дорожного движения водителями.