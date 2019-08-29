В Тульской области началось досрочное голосование

В избирательной комиссии Тульской области сообщили о старте досрочного голосования.



С 28 августа до 3 сентября можно будет проголосовать в помещениях территориальных избирательных комиссий, а с 4 по 7 сентября — в помещениях участковых избирательных комиссий.

Также можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», для этого необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

8 сентября в Тульской области пройдут выборы депутатов областной Думы, а также в представительные органы местного самоуправления, в том числе, в Тульскую городскую Думу.