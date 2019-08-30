В Тульском суворовском училище на одно место претендуют пять человек

В Минобороны России отметили рекордные показатели набора на обучение в военные вузы.



Как рассказал СМИ на брифинге начальник Главного управления кадров Минобороны Виктор Горемыкин, сейчас конкурс на поступление в военные училища и академии в среднем составляет до 9,2 человека на одно учебное место, среди девушек — более 27 человек.

По его словам, с 1 сентября в 35 вузах по 276 военным специальностям приступят к обучению более 12 тысяч курсантов.

Самый высокий конкурс в 2019 году был в Кызылское президентское кадетское училище. Он составил 7,8 человека на место среди мальчиков и 10,6 среди девочек.

«В новом Кемеровском президентском кадетском училище — 5,8 человека на место, Тульском суворовском военном училище — 5,2 человека на место, Московском суворовском военном училище — 5 человек на место, кадетском корпусе в Воронеже- 5,4 человека на место, Пансионе воспитанниц Минобороны России — 4,2 человека на место», — рассказал Горемыкин.