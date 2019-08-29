В ракетной дивизии под Новосибирском назвали причину гибели тульского солдата

В ракетной дивизии, где накануне погиб 18-летний солдат-срочник из Ефремова Тульской области Станислав Кадовкин, опровергли его самоубийство.



По словам командира дивизии по военно-политической работе, гвардии полковника Сергея Ческидова, смерть произошла из-за нарушения правил безопасности.

«Официально можем сказать, что гибель рядового Кадовкина наступила в результате огнестрельного ранения головы, вследствие нарушения правил и мер безопасности при неосторожном обращении с огнестрельным оружием», – приводит его слова портал «НГС».

Сейчас 481-й отдел Главного военно-следственного управления по РВСН проводит проверку по факту гибели солдата.

Напомним, происшествие случилось 26 августа в 39-й гвардейской ракетной дивизии, в воинской части №34148. Местное СМИ со ссылкой на анонимную читательницу рассказало, что солдат покончил с собой из-за давления руководства.