В больницах Тульской области находят коррупционные нарушения

В Богородицкой районной больнице прошла внеплановая антикоррупционная проверка.



Сотрудники министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений Тульской области выявили ряд нарушений.

В частности, в медучреждении нарушались бюджетное законодательство и законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

По результатам контрольных мероприятий документы были направлены в правоохранительные органы, сообщили в министерстве.

Напомним, в июле были выявлены коррупционные нарушения в Тульской областной клинической больнице и Алексинской районной больнице. После этого подал в отставку главный врач областной больницы Роман Блюмин, который находился в этой должности с мая 2018 года, а до этого работал главврачом Алексинской районной больницы №1 имени профессора Снегирёва.

В августе был вынесен приговор бывшему сотруднику одного из подведомственных учреждений тульского минздрава Сергею Анцибору. За взятку он оказывал покровительство супругам-предпринимателям, которые поставляли в тульские больницы изделия медицинского назначения.