Тульский избирком потребовал изъять у пикетирующего активиста плакат, признав его незаконной агитацией

Избирательная комиссия Тульской области признала нарушением норм избирательного законодательства плакат пикетирущего активиста из партии КПРФ.



Избирком пожаловался на пикетчика, который на перекрёстке улицы Лейтейзена и Красноармейского проспекта демонстрировал плакат о сборе подписей «Против полигона смерти для мусора из Москвы».

В жалобе указано, что этот материал является агитационным — в частности, содержит приписку «8 сентября», что формирует отношение избирателей и указывает дату предстоящих выборов в городской и областной парламенты.

Отмечается, что указанный агитационный печатный материал не содержит выходных данных и не был представлен в комиссию до начала распространения.

Избирком направит в УМВД по Тульской области представление о пресечении противоправной агитационной деятельности и потребует изъять плакат, а виновных привлечь к ответственности.

Напомним, ранее Тульский областной суд оштрафовал на 20 тысяч рублей кандидата в депутаты, экоактивиста Юрия Корецких за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.