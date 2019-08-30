Путин может повысить зарплаты тульским федеральным чиновникам

Президент РФ Владимир Путин предложил повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах.



Такое мнение он высказал на встрече с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

«Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы», — цитирует его ТАСС.

На встрече Путиным глава Забайкальского края сообщил, что в среднем зарплата достигает 35 тыс. рублей. При этом доходы работников территориальных подразделений федеральных органов власти ниже часто, чем в региональных органах.