Жителя Тульской области обвиняют в половой связи с ребёнком и хранении боеприпасов

В Арсеньевском районе 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в половой связи с несовершеннолетней и незаконном хранении боеприпасов.



По версии следствия, в период с 1 июня по 31 июля 2018 года обвиняемый, находясь в одном из домов по улице Халтурина Арсеньевского района, совершил половое сношение с ребёнком, не достигшим 16-летнего возраста.

Также в ходе следствия установлено, что мужчина незаконно хранил взрывчатое вещество – тротиловую шашку.

Как сообщили в СУ СК по Тульской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Длительное время обвиняемый находился в федеральном розыске. Сейчас с ним проведены следственные действия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи допросили потерпевшую и свидетелей, осмотрели место происшествия и провели обыск дома у обвиняемого, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.