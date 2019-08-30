Члену ЦИКа в Туле задали вопрос о снятии с выборов оппозиционных кандидатов

30 августа в Туле прошла встреча члена Центризбиркома России Евгения Шевченко с руководителями региональных отделений политических партий, принимающих участие в выборах в 2019 году.



Цель визита — проверить подготовку к выборам на территории региона и узнать, с какими проблемами столкнулись партии в период предвыборной кампании.

Представители КПРФ и «Российского общенародного союза» задали члену ЦИКа вопросы о снятии оппозиционных кандидатов. В частности, кандидатов от «РОСа» были не допущены из-за не прошедших проверку подписей, хотя сами они утверждают, что за выдвижение подписывались реальные люди.

У КПРФ кандидатов снимали из-за нововведений в региональный закон, по которым требовалось сдавать дополнительные отчёты. При этом территориальные избирательные комиссии принимали у кандидатов документы, внося в перечень принятых бумаг правки от руки. Впоследствии на не полностью поданные комплекты документов подавали жалобы члены конкурирующих партий, в результате кандидатов снимали суды.

Шевченко не увидел в этом нарушений, отметив, что все случаи были рассмотрены соответствующими инстанциями.