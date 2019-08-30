В Туле бывшего адвоката будут судить за мошенничество

В Пролетарском округе Тулы перед судом предстанет бывший адвокат, обвиняемый в совершении мошенничества в крупном размере. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ.



Адвокат обещал подкупить судью матери мужчины, приговорённого в 2015 году к 18 годам колонии строгого режима. За это он попросил 1,5 млн рублей, при этом реальной возможности подкупа не имел.

В июне 2017 года между обвиняемым и женщиной было заключено соглашение об оказании адвокатом квалифицированной юридической помощи, за юридические услуги он получил 200 тыс. рублей. В июле мужчине заплатили ещё 650 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Статус адвоката прекращён. На имущество обвиняемого на сумму 355 тыс. рублей.

Совокупностью собранных доказательств вина обвиняемого подтверждается в полном объёме, сообщили в СУ СК по Тульской области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.