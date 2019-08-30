В день голосования в Тульской области будут дежурить 30 аварийных бригад

30 августа в правительстве Тульской области обсудили подготовку и проведению Единого дня голосования 8 сентября.



Как сообщила зампред облизбиркома Анна Анохина, на выборах депутатов Тульской областной Думы будут задействованы все 1093 избирательных участка региона.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков сообщил о готовности обеспечить бесперебойную работу участков, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней и системой видеонаблюдения. Для оперативного устранения неисправностей в день голосования в регионе будут дежурить 30 аварийных бригад.