Чужакам здесь не место: с выборов в Тульскую облдуму сняли оппозиционных кандидатов

Верховный суд России оставил без изменения решения Тульского областного суда о снятии с выборов в региональный парламент оппозиционных кандидатов. Заседание состоялось 29 августа.



Напомним, в начале августа с выборов по искам конкурентов были сняты выдвинувшиеся при поддержке КПРФ в Тульскую областную Думу: по Алексинскому округу — активист Алексей Носов, по Кимовскому округу — действующий муниципальный депутат Сергей Тимофеев, по Щёкинскому округу — поддерживающий протестующих в Шиесе музыкант Игорь Тальков-младший. Верховный суд их апелляции не удовлетворил.

Поводом для снятия послужило то, что кандидатами не был сдан одновременно с другими документами, необходимыми для регистрации, первый финансовый отчёт (нулевой). В феврале 2019 года в региональное избирательное законодательство была внесена поправка, дающая избыточное определение понятию «первый финансовый отчёт», который дополнялся дублирующими и уточняющими документами.

С помощью той же поправки в избирательное законодательство был снят с выборов в муниципальное собрание депутатов Донского выдвинутый КПРФ районный активист Станислав Скидан. По словам Скидана, в его муниципалитете одинаковые комплекты документов подавали все кандидаты от компартии, однако сняли только двоих человек.

Как отметили в тульском обкоме КПРФ, проблема заключается в том, что в региональном избиркоме «намеренно была создана схема, при которой вовремя сданный документ впоследствии может быть признан несданным». Юриста облизбиркома Юлию Есину, которая работает в Тульской области с осени 2018 года, в обкоме назвали «профессиональным электоральным „киллером“, специализирующимся на отмене регистрации оппозиционеров через суд».

Есина известна тем, что во время избирательных кампаний в разных регионах неоднократно выступала на судах представителем административного истца и добивалась отмены регистрации неугодных кандидатов именно в связи с недочётами в необходимых для регистрации финансовых документах. СМИ ранее писали о ней как о «гастролёрше-провокаторе».

Также 29 августа Верховный суд рассмотрел апелляцию на снятие кандидата в депутаты от «Справедливой России» по Киреевскому округу Владимира Годунова. Решение областного суда было оставлено без изменений.

Все они были сняты судом по искам кандидатов от конкурирующих партий.