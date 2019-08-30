Жительнице Белёва пришлось через прокуратуру и суд доказывать своё право на улучшение жилищных условий

Белёвский суд обязал районную администрацию предоставить жильё местной жительнице, стоящей на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Прокуратура Белёвского района провела проверку по обращению местной жительницы о непредоставлении ей жилого помещения по договору социального найма во внеочередном порядке.

В ходе проверки доводы заявительницы подтвердились. Установлено, что женщина проживает в жилом доме по улице Карла Маркса, который отнесён к категории непригодных для проживания и состоит на учёте граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вместе с тем, администрацией муниципального образования жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке гражданке не предоставлено.

По результатам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании администрации предоставить женщине вне очереди благоустроенное жилое помещение. Суд исковые требования прокурора полностью удовлетворил.