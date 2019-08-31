В Туле члены ТИКа пожаловались на нарушения в ходе досрочного голосования

Координатор Тульского регионального отделения общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» Алексей Власов пожаловался на работу территориальной избирательной комиссии по Привокзальному району Тулы.



«Каждый раз прихожу в избирательные комиссии и каждый раз удивляюсь трэшу и угару, с которым комиссии проводят выборы. Такое ощущение, что они соревнуются, кто лучше исказит законодательство, кто лучше надругается над наблюдателями, которые приходят, чтобы контролировать процесс выборов. При этом есть какой-то набор приёмчиков, которым, видимо, комиссии обучают на каких-то тайных семинарах, которые они просто отрабатывают на наблюдателях», — отметил Власов.

Как сообщил правозащитник, он является членом комиссии с правом совещательного голоса Центрального района Тулы, которая является вышестоящей комиссией ко всем остальным ТИКам города. Этим правом ТИК Центрального района наделило постановлением избирательной комиссии Тульской области от 12.04.2018 года №32-21 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Центрального района г. Тулы полномочий избирательной комиссии муниципального образования город Тула».

28 августа Алексей Власов вместе с членом комиссии с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» Дмитрием Разуваевым приехал в ТИК по Привокзальному району, где им отказались предоставить документы по досрочному голосованию. Как уточнил Власов, согласно постановлению Центризбиркома России от 04.06.2014 №233/1480−6, комиссия должна оформить два документа, без которых досрочное голосование можно считать недействительным.

«Сначала на нас отработали „обязательную программу“. Солировала зам председателя ТИК Привокзального района Офицерова Татьяна Евгеньевна (состав комиссии можно посмотреть здесь. Нам было заявлено, что „члены комиссии с правом совещательного голоса обязаны выполнять распоряжения руководителей комиссии“, я сразу оживился, услышав такое откровение, но зампредседателя как-то быстро утихла утихла. И тут мы начали требовать документы по досрочному голосованию: график дежурства членов ТИК с правом решающего голоса, ведомость выдачи бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса, которые дежурят. И вот тут началось...

В отношения меня был применён запрещённый приём: „Звонок другу“ в ТИК Центрального района города Тулы, где, якобы, подтвердили, что я никакой не член муниципальной избирательной комиссии, а член Территориальной избирательной комиссии. Председатель ТИК Привокзального района ТИК Пономарева Ольга Вячеславовна вдруг высказала парадоксальную мысль, что я член другого ТИКа (вспомнили твит?) и не имею права тут находиться, и приказала покинуть помещение, обосновав это тем, что я должен быть членом муниципальной комиссии, а я не член муниципальной комиссии, а член территориальной комиссии.

Чтобы было понятно, члена комиссии могут удалить из помещения только по судебному решению. А тут приказ Председателя, который, как мы уже знаем из откровений зампредседателя, обязаны выполнить. Я предложил вызвать полицию, чтобы так сказать, решить вопрос на месте. Тут они вдруг стали говорить, что ну не до такого же они собрались доходить.

Дальше подали заявления на предоставление копии графика дежурства, а он должен быть оформлен ДО начала дня досрочного голосования. Нет графика, нет досрочного голосования. Подали заявление на письменную копию ведомости передач бюллетеней членами комиссии ТИК — нет ответа. Попросил ознакомиться, так как члены вышестоящей избирательной комиссии имеют право знакомится, получил отказ», — рассказал правозащитник.

По данным нарушениям были написаны две жалобы. Как отметили в «Голосе», на следующий день появились график дежурства членов комиссии ПРГ ТИК Привокзального района и его заверенная копия, а также были выданы заверенные копии ведомости передачи бюллетеней.

«Получилось, как в анекдоте. Ложечки нашлись, а осадочек остался. И нарушения-то были незначительные, но своим поведением члены комиссии довели их до административных правонарушениях, нарушая права членов комиссии с правом совещательного голоса. Итак, какие приёмы, которым, видимо, где-то централизованно обучают, были применены к наблюдателям в статусе члена комиссии: вы должны подчинятся приказам руководителей (а комиссия коллегиальный орган), вы не член вышестоящей комиссии (это изобретение Привокзального ТИК), вы нарушаете закон о персональных данных. Совершенно непонятно, зачем членам комиссии с правом решающего голоса Привокзального района было устраивать весь этот цирк, с нарушением прав членов комиссии, что является административным правонарушением, предусмотренным ст. 5.6 КоАП РФ. Объяснения только одно, там, где идет плотное наблюдение, количество проголосовавших досрочно -5-6 человек, там где нет – 13 (одномандатный округ №3 в ТИК Центрального района) и 36 человек в ТИК Пролетарского района», — сообщил Власов.