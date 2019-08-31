Цкипури назвал знаковым событием объединение Тулы и Ленинского района

Мэр Тулы Юрий Цкипури на последнем заседании гордумы пятого созыва подвёл итоги пятилетней работы депутатов.



За этот период было проведено 72 заседания, на которых принято более 1,5 тысяч решений. Среди наиболее значимых решений — поправки в Устав, Генплан, Правила землепользования и застройки, Правила благоустройства.

Знаковым событием Цкипури назвал присоединение Ленинского района к Туле, инициированное бывшим губернатором Тульской области Владимиром Груздевым.

«Знаковым событием за это время стало объединение Тулы и Ленинского района. Именно депутатам пятого созыва предстояло развивать Большую Тулу. На нас легла очень большая ответственность по приведению в соответствие нормативной базы, без которой Большая Тула не смогла бы двигаться вперёд. Произошла консолидация с администрацией города под руководством Евгения Авилова», — сообщил тульский мэр.

Кроме того, он напомнил, что бюджет Тулы вырос с 11 млрд до 16 млрд рублей.

По словам Цкипури, при формировании бюджета города применяется программный метод. Более 90% городской казны приходится на реализацию муниципальных программ, число которых за пять лет выросло с 15 до 25.