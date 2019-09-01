Туляк, баллотирующийся в Мосгордуму, назвал цензурой недопуск на выборы оппозиционных самовыдвиженцев

Кандидат в депутаты Московской городской Думы от «Справедливой России», уроженец Тульской области Александр Лучин заявил, что полицейские не всегда правомерно применяли силу на акциях против недопуска на выборы оппозиционных кандидатов.



«Например, если у сотрудника пытаются отобрать дубинку, или просто хватаются за нее, стараясь не упасть, то тут он обязан предотвратить утрату снаряжения, но при этом бить в живот не должен. Это превышение полномочий. Полиция должна заниматься обеспечением общественного порядка, а не наводить беспорядок», — рассказал он в интервью «МБХ Медиа».

По словам Лучина, защищать власть от общества полицейских заставляют приказы, нужда и психологические накачки.

«Надо понимать, как живёт сотрудник полиции и его семья. Кредиты, часто семейное общежитие от ведомства, постоянные усиления и командировки. Он „любит“ власть не меньше, чем оппозиция. Но он служит стране, а не власти. А приказы заставляют его защищать власть от общества. Он в очень сложном психологическом состоянии, постоянные накачки на плацу о врагах страны, Госдепе и „руке Ходорковского“. И выходя с дубинкой и в каске на такие митинги, он отрабатывает на протестантах. Но он так же хочет и свободных выборов, и улучшения жизни в стране», — отметил он.

Также политик назвал цензурой действия Мосгоризбиркома по недопуску к участию в выборах многих независимых кандидатов.

«При регистрации самовыдвиженцев были допущены методы политической цензуры. Если попросить МГИК предоставить графологическую проверку подписных листов за кандидатов от власти, то там можно будет найти множество ошибок: вышел за границу полей, поставил не там запятую и точку, написал не с заглавной буквы и так далее. Это методы для снятия оппозиции», — подчеркнул Лучин.

Александр Лучин ранее работал замминистра внутренней политики Тульской области, руководил региональным отделением «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией».

Напомним, в Тульской области с выборов в областную Думу были сняты выдвигавшиеся при поддержке КПРФ оппозиционные кандидаты Алексей Носов, Сергей Тимофеев и Игорь Тальков-младший. На выборы в Тульскую городскую Думу не допустили практически всех самовыдвиженцев, а также большинство кандидатов от партии «Яблоко» и «Российского общенародного союза».

Движение в защиту прав избирателей «Голос» в своём докладе отметило, что тульские чиновники «активно вмешиваются в процесс формирования партийных списков и кандидатов в представительные органы различного уровня».