В Туле незаконно сняли с выборов кандидата «Справедливой России»?

В Туле незаконно сняли с выборов в городскую Думу члена «Справедливой России» Владимира Годунова по иску представителей ЛДПР.



Основанием для подачи иска в суд стали формальные нарушения, якобы допущенные справедливороссом при подаче документов в избирком. Отмечалось, что в поданных Годуновым документах не было информации об основном месте работы, имелась только справка с места работы «по совместительству».

Несмотря на это кандидат был зарегистрирован, а затем член конкурирующей партии обратился в суд, который снял Годунова.

После жалобы кандидата судья Центрального районного суда Тулы Светлана Свинцова отменила постановление территориальной избирательной комиссии Ленинского района об отмене регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №3 Ильинский.

Тем не менее, избирком исключил Владимира Годунова из системы ГАС «Выборы» ещё до окончания судебного процесса.

«Судья Свинцова проявила принципиальность и непредвзятость. И вот теперь мы наблюдаем открытое и демонстративное пренебрежение нормами права – несмотря на вынесенное решение суда, избирательная комиссия избирательная комиссия всё же отменила постановление о регистрации Владимира Годунова кандидатом в депутаты.

Что это – юридическая неграмотность или откровенное беззаконие со стороны избиркома? Если первое – встаёт вопрос о компетентности и профессионализме людей, которые обязаны обеспечивать законность и порядок в ходе предвыборной кампании, а самое главное – при подсчёте голосов избирателей. О какой прозрачности и легитимности выборов может идти речь, если сотрудники избирательной комиссии не могут выполнить прямой приказ суда, указывающего на явное нарушение закона?

Если же мы имеем дело с сознательными и расчетливыми действиями сотрудников избирательной комиссии – то в Тульской области назревает опасный прецедент, который доказывает, что члены избирательной комиссии готовы открыто нарушать закон, чтобы снять „неугодного“ кандидата любой ценой. Если это происходит в Тульской области, в двух часах езды от федерального центра, что же творится в других регионах нашей страны?» — прокомментировали в региональном отделении партии.

Владимир Годунов также выдвигался в Тульскую областную Думу по округу №20, но был снят Тульским областным судом. 29 августа Верховный суд России оставил без изменения решение облсуда.

Напомним, в начале августа с выборов по искам конкурентов были сняты выдвинувшиеся при поддержке КПРФ в Тульскую областную Думу: по Алексинскому округу — активист Алексей Носов, по Кимовскому округу — действующий муниципальный депутат Сергей Тимофеев, по Щёкинскому округу — поддерживающий протестующих в Шиесе музыкант Игорь Тальков-младший. Верховный суд их апелляции также не удовлетворил.