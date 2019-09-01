О тульском мусоре и его лоббистах

В Тульской области уже год не утихает шумиха вокруг темы мусора.



Проведённая властью реформа обращения с отходами, которая вызвала рост тарифов на вывоз и утилизацию мусора, вызвала недовольство населения и опасения, что крупные региональные операторы «Хартия» и «МСК-НТ», вошедшие в регион, набьют свой карман, но не решат проблемы туляков.

Мусорную тему активно используют и в выборных технологиях — в 2019 году в Тульской области пройдут выборы в областную Думу и парламенты муниципалитетов.

Так, на прошлой неделе в Узловой неизвестные лица расклеили листовки от имени тульского регионального отделения экологического движения «ЭКА». В них говорится о том, что местные активисты и кандидаты в депутаты лоббируют строительство мусоросжигающих заводов. Речь шла о причастности активистов к шанхайской компании Shanghai BDER Environmental Protection Group Co, Ltd, которой, якобы, было предложено получить в Туле контракт на строительство предприятия по глубокой переработке коммунальных отходов.





В экологическом движении открестились от этих листовок, заявив, что не хотят участвовать в политических противоборствах.

«Не знаем, кто расклеил афиши от лица тульского отделения. Это могла сделать ЛЮБАЯ партия. И нам, если честно, неважно, кто это. В политических вопросах мы слабы, и сейчас нам совершенно не до этого. Но мы не хотим, чтобы эту историю воспринимали однобоко, как противостояние одной партии другой. И мы не хотим быть пешками в чьих-то играх. Мы делаем то, что делаем, несмотря ни на листовки, ни на комментарии, ни на отзывы или поступки», — заявили экоактивисты.

Руководитель реготделения «ЭКА» Екатерина Олейник также лично опровергла причастность движения к этой «чёрной» технологии.

«Это не больше, чем дискредитация как нашего тульского отделения, так и определённых людей. В преддверии выборов „мусорная“ тема очень муссируется в обществе. И мы порой просто теряется и не знаем, чему верить, а чему нет. Это очень прискорбно. Я лично, как руководитель тульского отделения МЭОО ЭКА, выступаю против строительства мусоросжигающих заводов, о чём неоднократно говорила и писала. И если я узнаю о том, что ВДРУГ на территории Тульской области начнутся поползновения в сторону строительства данных предприятий, будьте уверены, вы узнаете об этом первые, так как я буду выступать против. Жёстко и беспощадно», — прокомментировала Олейник.

Упомянутая в листовке активистка Татьяна Карпова заявила, что относится к мусоросжигательным заводам крайне отрицательно.

«Узловский полигон нужно давно уже закрыть из-за многочисленных нарушений и не допустить строительство нового полигона с мощностью 300 тысяч тонн год (и это только хвостов). Мы здравомыслящие люди, понимаем, что мусор мы на луну не доставим, и нам необходимо введение раздельного сбора отходов и строительство перерабатывающих заводов на технологически и экологически пригодных землях, а не вблизи населённых пунктов, выработанных шахт. А у нас продаётся 31,5 га руководителю действующего, так ещё и рядом с действующим полигоном (по сути это расширение). У нас скоро будет нехватка воды, а наши слуги народа не видят ничего страшного, что под участками (полигонами действующим и запланированным) Упинская водная линза — запас воды», — рассказала она «ТА».

Мы уже писали, что полигон в Узловой работает с нарушениями — склоны полигона не сформированы, засыпаны строительным мусором, из которого торчат камни и арматура. Есть угроза заражения реки Россошки в Узловой и местного водозабора. Кроме того, на полигон свозят отходы из Москвы и Подмосковья.

В 2018 году земля сельскохозяйственного назначения распоряжением председателя правительства Тульской области Валерия Шерина была переведена в промышленную категорию для размещения в Узловой полигона твёрдых бытовых отходов вместо старого, расположенного рядом. В документе сообщалось, что изменение назначения земельного участка сделано по ходатайству администрации Узловского района.

Тот же Шерин подписал дополнительное соглашение к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Тульской и Московской областями. Этим допсоглашением был введён новый пункт, в котором сказано, что стороны «взаимодействуют в вопросах реализации мероприятий по обеспечению сбора, накопления, переработки и захоронения отходов». Тульские общественники предполагают, что именно этот документ легализовал ввоз мусора из Подмосковья на полигоны в Узловском, Дубенском и ряде других районов Тульской области. Работа всех этих полигонов вызывает большие вопросы у местных жителей — мусорные объекты расположены недалеко от населённых пунктов, к ним есть претензии по части соблюдения технологий и экологичности.

В лоббизме «мусорной» шанхайской фирмы Shanghai BDER Environmental Protection Group Co, Ltd ранее обвиняли и бывшего советника-наставника тульского правительства Евгения Ионаса — якобы, именно он пригласил китайских бизнесменов в Тульскую область.

«В ноябре он участвовал во встрече китайских бизнесменов с областной Торгово-промышленной палатой. А уже в декабре единолично рассказывал членам ТПП о радужных перспективах сотрудничества с Shanghai BDER Environmental Protection Group Co, Ltd. Говорил об уже подготовленных площадках для размещения мусоросжигательных заводов, снижении за этот счёт тарифов для населения и окончательном решении проблем с отходами. Весной вместе с руководителем тульского обкома КПРФ он отправился в агитационный тур по региону», — сообщалось в соцсетях.

Мусорные объекты, как оказалось, Ионас, действительно, лоббирует. С 2014 года он руководит ООО «Экологический оператор» (и имеет в нём долю). В фирме числится всего один сотрудник. Также Ионас является учредителем ООО «Эгеор» («Экогеоресурс»), которая занимается в том числе сбором и утилизацией отходов. Свою организацию он активно продвигал в Крыму после его присоединения к России.

В 2018 году Ионас участвовал в публичном обсуждении проекта «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Тульской области» (разработчик ООО «Большая Тройка», Москва) вместе с вице-президентом Shanghai BDER Environmental Protection Group Co, Ltd, правда, речь шла не о сжигании, а о глубокой переработке отходов.

В 2019 году Евгений Ионас выдвигался в Тульскую областную Думу от партии КПРФ, но был снят с выборов решением суда. Кстати, оказалось, что Ионас состоит в Общероссийском народном фронте и даже является членом «Единой России» (видимо, не успел сдать партбилет).

Ещё одна муссируемая тема — так называемый «полигон смерти», против которого объявлял голодовку баллотирующийся в депутаты в Туле москвич Юрий Корецких. Суть в том, что рядом со старым полигоном «Спецавтохозяйства» на Новомосковском шоссе новый полигон площадью 28 га строит ООО «Хартия» (компания Игоря Чайки, сына генпрокурора России).

Этот проект одобрили ещё в 2016 году на заседании Градостроительно-земельного Совета, а ранее депутаты Тульской городской Думы осуществили вывод участка земли за пределы Тулы, так как в черте города по закону нельзя размещать такие полигоны. Правда, тогда, когда на ситуацию ещё можно было повлиять, внимание общественности к «земельной подтасовке» не привлёк ни один депутат.

Согласно официальной документации, на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ первой очереди полигона в 2019 году потратят 388 млн рублей.

«Хартия» также заявляет, что в дальнейшем построит рядом с полигоном комплекс для переработки мусора мощностью 500 тысяч тонн в год, на котором будут отбирать полезные фракции: стекло, пластик, металл, картон, бумагу. А пока Тульскую область просто продолжат заваливать отходами.