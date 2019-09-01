Главу администрации Заокского района выберут с участием Харитонова

В Тульской области утвердили состав комиссии по проведению конкурса на должность главы администрации Заокского района.



Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Валерий Шерин.

В состав комиссии включены председатель областной думы Сергей Харитонов, депутат районного парламента Александр Симонов, руководитель аппарата исполнительной комиссии «Совета муниципальных образований Тульской области» Жанна Мельникова и начальник отдела департамента по развитию местного самоуправления Ренат Инюшин.

Основным претендентом на должность главы района называют экс-главу администрации МО Страховское Александра Атаянца, который ранее возглавлял холдинг районных газет Тульской области «Регион 71».

Бывший глава администрации Заокского района Николай Тимаков покинул пост в феврале 2019 года по собственному желанию — он решил заняться бизнесом.