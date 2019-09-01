Дюмин опустился на предпоследнее место в рейтинге ведущих политиков России

Агентство политических и экономических коммуникаций представило рейтинг 100 ведущих политиков России за август 2019 года.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин занял в нём 99-е место, опустившись на 9 позиций по сравнению с июлем.

Тройку лидеров составили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Экспертный опрос проводился методом закрытого анкетирования, в нём участвовали 29 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий.