Минприроды обещает построить современные центры обезвреживания и переработки опасных отходов

В конце сентябре в России заработает Единая государственная система обращения с опасными отходами I и II классов опасности.



К ним относятся промышленные отходы, соли свинца, кислоты, ртутные лампы, щёлочи, аккумуляторы и др.

В России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн чрезвычайно опасных и высокоопасных классов. При этом нет объектов по их обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению.

В Минприроды пообещали, что появятся современные центры обезвреживания и переработки. Учётом и контролем за обращением с опасными отходами займётся госкорпорация Росатомом. В дальнейшем определят федерального оператора по обращению и обезвреживанию опасных отходов.