Недвижимость брата тульского губернатора Дюмина нашли в элитном посёлке на Рублёвке

Брат губернатора Тульской области Алексея Дюмина владеет недвижимостью в закрытом элитном посёлке «Знаменские просторы» в Подмосковье, в 10 минутах езды от резиденции президента РФ Владимира Путина «Ново-Огарёво».



Как сообщается в расследовании Republic, в посёлке проживают в основном бывшие и нынешние сотрудники спецслужб и их родственники.

В частности, управляющий делами президента, предполагаемая сестра экс-главы «банковского» управления ФСБ Виктора Воронина, братья губернаторов Тульской и Ярославской областей Алексея Дюмина и Дмитрия Миронова (выходцев из ФСО), вероятная родственница главы охраны Дмитрия Медведева Михаила Михеева.

Больше всего земли принадлежит семье статс-секретаря ФСО Николая Кондратюка, которого называют «завхозом» главы Росгвардии Виктора Золотова.

Ранее «Новая газета» рассказывала, что Алексей Дюмин и его родственники владеют элитными земельными участками в Одинцовском районе Московской области, которые ранее принадлежали совхозу НКВД.

Согласно последней декларации, в собственности у тульского губернатора значатся участок земли в 3127 кв. м, дом площадью 152,9 кв. м, квартира в 344 кв. м (как писали СМИ — в элитном ЖК в Колымажном переулке в Москве, рядом с комплексом Минобороны), два машиноместа по 19,3 и 19,1 кв. м, баня площадью 107,8 кв. м, а также часть здания на 60,7 кв. м. Как сообщал «РБК», у Дюмина также есть дача на Валдае, по соседству с резиденцией президента РФ Владимира Путина и рядом с домом полного тёзки главы Росгвардии Виктора Золотова.

Артём Дюмин является гендиректором спорткомплекса «Олимпийский», владеет долей компании, которой принадлежат права на строительство отеля у стен московского Кремля. В партнёрах у Артёма Дюмина миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев. Весной 2019 года на принадлежащих им рынках проходили рейды и обыски.