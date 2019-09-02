В Тульской области в колодце нашли скелет человека

В Щёкинском районе нашли скелетированные останки мужчины.



Их обнаружили днём 30 августа в одном из колодцев в деревне Житово. Тело извлекли при помощи сотрудников МЧС, признаков насильственной смерти не найдено.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Тульской области, по данному факту проводится проверка, по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза тела.

Личность потерпевшего не идентифицирована, в связи с этим будет назначена генетическая экспертиза и проведена проверка по ДНК-учёту.