Глава УФСБ по Тульской области может переехать на Урал

Руководитель управления ФСБ по Тульской области Алексей Зиновьев может перейти на работу в Свердловскую область.



Как сообщают уральские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник, в ближайшее время пост покинет начальник УФСБ по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Вяткин.

Его вероятным сменщиком называют начальника одного из региональных управлений ФСБ в Центральном федеральном округе, в частности, Алексея Зиновьева. Ранее уже сообщалось, что Зиновьев может возглавить челябинское УФСБ, однако должность занял Сергей Сизов из Пензенской области.

Напомним, в июле пошёл на повышение заместитель начальника тульской «конторы», полковник Андрей Курдуков — он возглавил УФСБ по Амурской области.

Генерал-майор, 46-летний Алексей Зиновьев, начинал работать в силовой структуре с должности оперуполномоченного УФСБ по Курганской области. Перед назначением в Тульскую область он возглавлял службу инспекторского управления Центрального аппарата ФСБ России. Его прямым руководителем был Виктор Бакуткин, при котором расследовалось и было передано в суд дело о взятке экс-губернатора Тульской области Вячеслава Дудки. Бакуткин и сам возглавлял УФСБ по Тульской области с 2008 по 2011 год.

Главой тульского УФСБ Зиновьев был назначен в августе 2015 года, сменив ушедшего на пенсию Евгения Матвеева.