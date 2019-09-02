«Щёкиноазот» трудоустроил двух бывших госслужащих с нарушением антикоррупционного закона

Прокуратурой выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции предприятием «Щёкиноазот».



В 2018 году завод трудоустроил двух бывших государственных служащих. Согласно требованиям ч. 4 ст. 12 федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора должен был в течение 10 дней сообщить об этом по последнему месту службы, однако этого не сделал.

По результатам проверки прокурором города были вынесены постановления о возбуждении в отношении заместителя генерального директора и начальника отдела кадров общества дел об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

По результатам рассмотрения постановлений прокурора ответственные лица признаны судом виновными и оштрафованы каждый на 20 тысяч рублей.