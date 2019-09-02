В Туле отремонтируют трамвайные пути

В 2019 году в Туле комплексно отремонтируют трамвайные пути по улице Оборонной.



Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сообщил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин. Их должны завершить к 15 сентября.

Также в нынешнем году планируется отремонтировать участок трамвайных путей по улице Советской.

Кроме того, по улице Фридриха Энгельса проводятся работы по ликвидации локальных дефектов дорожного покрытия. Комплексный ремонт этой улицы, включая ремонт трамвайных путей, должен быть выполнен в 2020 году.