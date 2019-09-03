В Тульской области детям приходилось ходить до школы пешком 3,5 километра

В селе Новое Киреевского района дети были вынуждены ходить до школы пешком 3,5 километра вдоль железной дороги.



Перед началом учебного года они написали обращение губернатору Тульской области Алексею Дюмину, 2 сентября его рассмотрели на оперативном совещании.

Губернатор поручил главе администрации Киреевского района Игорю Цховребову в срочном порядке продлить автобусный маршрут — теперь он будет заезжать в село и доставлять учеников в школу на станции Присады.

Также глава региона дал задание зампреду правительства Оксане Осташко, министру образования Алевтине Шевелевой совместно с главами администраций муниципалитетов выяснить, насколько в других населённых пунктах дети нуждаются в общественном транспорте.

«Даже если в деревне живёт один ребёнок школьного возраста, для него должен быть обеспечен подвоз к школе», — подчеркнул Дюмин.