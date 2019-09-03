Директор фирмы пытался подкупить начальника одного из управлений «Тулачермета» ради контракта

39-летнего жителя Тулы будут судить за коммерческий подкуп в крупном размере.



По версии следствия, генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью передал через посредников полмиллиона рублей начальнику управления экономической безопасности ПАО «Тулачермет» за способствование в оплате выполненной его фирмой работ по завышенной стоимости.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ. Обвиняемый заключён под домашний арест.

Уголовное дело направлено в Пролетарский окружной суд Тулы для рассмотрения по существу.