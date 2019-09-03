«Театр-дети» завершил региональный и федеральный этапы конкурсов рисунков и сочинений «Пишем о театре!»

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Под эгидой Года театра в регионах России прошли конкурсы детских рисунков и театральных сочинений «Пишем о театре!». На сегодня оргкомитет Всероссийского культурно-социального проекта «Театр-дети» обработал 3180 заявок, включая 2610 рисунков и 570 сочинений, и продолжает оценивать работы участников.

Более 200 детей станут победителями конкурса детских рисунков и театральных сочинений «Пишем о театре!». Победители федерального этапа: пять победителей конкурса рисунков и пять победителей конкурса театральных сочинений получат специальные призы.

Уже известно, что в числе финалистов – 40 победителей фестиваля школьных театральных коллективов «Москва-Театр-Школа», который проходил в апреле-мае в рамках проекта «Театр-дети».

Оргкомитет проекта выделил ТОП-5 регионов, которые отправили на конкурсы наибольшее количество заявок. ТОП-5 регионов по количеству заявок в конкурсе рисунков, посвященных театру: Мурманская область (128 работ), Республика Северная Осетия (120 работ), Томская область (96 работ), Волгоградская область (89 работ), Тульская область (76 работ). ТОП-5 регионов по количеству заявок в конкурсе театральных сочинений «Пишем о театре!»: Кабардино-Балкарская Республика (58 работ), Белгородская область (45 работ), Республика Адыгея (33 работы), Пермский край (30 работ), Республика Чувашия (21 работа).

Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященных театру, для детей 6-10 лет и Всероссийский конкурс сочинений «Пишем о театре!» для детей 11-18 лет проходят при поддержке Правительства РФ, Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ.

Детские рисунки-участники Всероссийского детского конкурса рисунков, посвященных театру, оценивались по таким параметрам, как содержание, композиционное решение, мастерство изображения, выразительность, колорит.

Сочинения детей-участников Всероссийского детского конкурса сочинений «Пишем о театре!» оценивались по таким параметрам, как соответствие тематическому направлению (сочинение написано о просмотренном спектакле), композиция, выражение авторской позиции, художественное своеобразие и речевое оформление, грамотность, общее читательское восприятие текста.

Согласно Положениям о конкурсах 18 августа завершился региональный этап, а 27 августа на официальном сайте Года театра в разделе «Театр-дети» и в социальной сети (ВКонтакте) были объявлены имена первых победителей проекта.

Также в соответствии с Положениями обработка детских рисунков и сочинений продлится до 2 сентября 2019 года включительно. Финальные списки регионального и федерального этапа будут вывешены на официальном сайте Года театра в разделе «Театр-дети» (https://2019.culture.ru/for-children).

Справочная информация:

«Театр-дети» – масштабный культурно-социальный проект, приуроченный к Году театра в России. В реализации проекта участвуют Министерство культуры РФ, Союз театральных деятелей РФ, ГИТИС, РГИСИ, Школа-студия МХАТ, Театральный институт им. Б. Щукина, ВТУ им. М. С. Щепкина. Инициатива демонстрирует детям традиции мирового и русского театра, его историю и различные направления.

Среди задач проекта – проведение просветительских мероприятий с участием ведущих театральных коллективов и творческих вузов России, создание условий для развития творческих способностей, театрального искусства, приобщение детей к российскому духовному наследию и театральной культуре, популяризация театрального искусства среди молодежи, создание коммуникационной среды и условий для самореализации, повышение социальной и творческой активности подрастающего поколения.