Алексинцу запретили выходить из дома по ночам

Жителю Алексина запретили пребывать вне дома в ночное время суток с 22:00 до 06:00 мск.



Мужчина, в отношении которого ранее установили административный надзор, должен был два раза в месяц являться в органы внутренних дел и не посещать места общественного питания, где продают спиртные напитки. Также в течение года он совершал административные правонарушения.

Согласно постановлению Алексинского городского суда, мужчине добавят ограничений — теперь он будет трижды в месяц появляться в полиции и по-прежнему не выходить из дома по ночам.