В Туле «Голос» зафиксировал гигантскую очередь избирателей в последний день досрочного голосования

Тульское региональное отделение общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» зафиксировал огромную очередь на досрочном голосовании в территориальной избирательной комиссии по Привокзальному округу Тулы.



Об этом сообщил координатор реготделения «Голоса» Алексей Власов.

«В последний день досрочного голосования в ТИК Привокзального района города выстроилась ГИГАНТСКАЯ очередь. В предыдущие дни максимальное количество в день было 8 человек в пятницу», — пояснил он.

Также большую очередь желающих досрочно проголосовать отметили наблюдатели в Алексине, на «досрочке» появился и сам глава администрации Алексина Павел Фёдоров. Если с 28 августа в среднем было 15-20 досрочно проголосовавших за день, то 3 сентября за час проголосовали полсотни.