В Туле задержали цыганку-закладчицу

В Туле полиция задержала представительницу цыганского этноса, которая сбывала наркотики путём закладок.



Оперативники взяли женщину с поличным, при себе у неё было 10 свёртков с метадоном. В заброшенном доме на окраине Тулы, где находился тайник преступницы, было обнаружено ещё 60 свёртков.

Также в Киреевском районе была задержана ещё одна сбытчица наркотиков. В присутствии понятых у неё изъяли 13 свёртков, а дома нашли около 75 гр вещества, похожего на героин.

В полиции на женщин возбудили уголовные дела по статье 228.1 УК РФ. Выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемых.