Большинство детских лагерей Тульской области нуждаются в модернизации

За лето в лагерях и санаториях отдохнули более 75 тысяч тульских школьников. Ожидается, что к концу года число посетивших оздоровительные учреждения детей превысит 90 тысяч.



Об этом рассказала на оперативном совещании заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Детей приняли 6 санаторных, 15 загородных оздоровительных лагерей, 427 лагерей с дневным пребыванием, 36 лагерей труда и отдыха в Тульской области и 10 организаций оздоровления за пределами региона. Около 300 школьников побывали в известных общероссийских лагерях «Артек», «Орлёнок» и Смена".

На финансирование летней оздоровительной кампании было направлено более 466 млн рублей, на укрепление материально-технической базы — 43 млн рублей. Как отметила Ольга Гремякина, большинство лагерей нуждаются в модернизации.