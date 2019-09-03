В Туле избиратели получили «памятки» с указанием голосовать за «Единую Россию»

На сайте «Карты нарушений на выборах», созданной движением в защиту прав избирателей «Голос», опубликовали информацию о нарушении в Тульской области.



В частности, сообщается, что администрация Тулы распространяет «Памятки избирателю».

При этом на памятках в качестве образца, как заполнять бюллетень, указана единственная партия «Единая Россия», рядом с которой стоит галочка.

По информации избирателя, сообщившего о нарушении, такие листки распространяются среди пожилых людей, голосующих на дому.

Ранее в региональном отделении «Голоса» рассказали об огромной очереди избирателей в Привокзальном округе в последний день досрочного голосования.