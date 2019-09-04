В Туле выступит юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета

В Тулу приедет юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета в рамках тура по российским городам.



Об этом сообщил генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко на пресс-концеренции в ТАСС.

Тур стартует в Костроме, затем оркестр выступит в Вологде, Угличе, Ярославле, Туле, Калуге, Нижнем Новгороде, Перми и Екатеринбурге. Завершится тур 16 сентября выступлением в зале «Зарядье» в Москве.

На концерте прозвучат Пятая симфония Дмитрия Шостаковича, «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского, «Путеводитель по оркестру» Кузьмы Бодрова и другие произведения. Юрий Башмет будет дирижировать коллективом на протяжении всей поездки.