Тулу и Новомосковск назвали небезопасными городами

Тулу и Новомосковск включили в ТОП-200 безопасных городов России.



Эксперты спрашивали у жителей, как они оценивают уровень безопасности в своих городах. В ежегодном опросе приняли участие свыше 90 тысяч человек.

В среднем по стране респонденты оценили уровень защищённости на 6,8 балла. Самыми безопасными признаны Ейск (Краснодарский край) — 8,6 балла, Геленджик (Краснодарский край) — 8,4 балла, Грозный (Чечня) — 8,3 балла, Ханты-Мансийск — 8,1 балла, Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО) — 7,9 балла.

Тула оказалась на 73-м месте (6,9 балла), Новомосковск — лишь на 187-м (5,7 балла).

Наименее безопасными стали Шахты (Ростовская область) — 4,5 балла, Киселёвск (Кемеровская область) — 4,9 балла, Свободный (Амурская область) — 5 баллов, Копейск (Челябинская область) — 5 баллов и Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) — 4,9 балла.

Респондентам было предложено оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».