Наступление на наследие: как погибает тульский Дом Конопацких

Журналисты «Фронде ТВ» побывали в семи городах России и сделали видеоподборку уникальных памятников истории и архитектуры, которые сегодня погибают в регионах.



«Героями» фильма стали здание старинной больницы в Зелёной роще Екатеринбурга, льнопрядильная фабрика братьев Зотовых XIX века в Костроме, Усадьба Неручьевой XVIII века в Вышнем Волочке, храм Николы Мокрого в Ярославле, усадьба Хлебникова в Можайске, усадьба Храповицкого в селе Муромцево и Дом Конопацких в Туле.

В марте 2016 года Дом Конопацких затопило из-за изношенности теплосетей. О проблеме сообщили подростки из клуба Tula Teens, посетившие дом в ходе квеста.

Тульские власти приняли решение предоставить объект культурного наследия в аренду на 49 лет за 1 рубль в год ООО «Модерн». Сообщалось, что компания подготовит проект реставрации, которую осуществит в течение 5 лет, после чего сможет использовать здание для административных или хозяйственных нужд.