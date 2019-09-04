Выращенный в Тульской области укроп оказался богат нитратами

Тульская зелень не прошла проверку Роспотребнадзора.



Специалисты проверили ростовские дыни, крымские арбузы, белгородские огурцы, кубанские виноград, яблоки и персики, а также укроп, петрушку и зелёный лук из Тульской области.

После проверки содержания железа, калия, кальция, магния, натрия и фосфора качественными оказались только персики.

В дынях и арбузах было выявлено значительно превышение содержания калия, а также других веществ — в некоторых случаях в десятки раз.

Что касается зелени из Тульской области, в зелёном луке показатели содержания калия оказались превышены в 7,5 раз, в укропе — в 7 раз, в петрушке — в 4,5 раза. В укропе также оказалось повышенное содержание нитратов.

По словам экспертов, на уровень калия могут влиять климатические особенности места произрастания и влияние пестицидов и удобрений. Роспотребнадзор предупредил, что такие продукты нельзя употреблять людям с почечной недостаточностью.