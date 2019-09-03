Тульский алкогольный завод перешёл под контроль структур «Ростеха»

«Первый купажный завод» в Туле перешёл под контроль структур, близких к госкорпорации «Ростех».



По данным «СПАРК-Интерфакса», 65% предприятия принадлежит ООО «Центр перспективных инвестиций». Эта компания принадлежит «Туламашзаводу», где 4,82% у входящего в «Ростех» НПО «Высокоточные комплексы». Ещё 16,2% «Туламашзавода» принадлежит «Тульскому оружейному заводу», где 20% также владеют «Высокоточные комплексы».

Также 15% «Первого купажного завода» владеет Пётр Шпаков, 10% — ЗАО «Проминвест», 6,67% — ООО «МД», 3,33% — Александр Соколовский.

Ранее «Первый купажный завод» принадлежал польской Central European Distribution Corporation, 100% которой в 2013 году консолидировал алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико. В 2011 году предприятие было закрыто и выставлено на продажу. Заводом интересовалась «Алкогольная сибирская группа», но договориться о покупке не смогли.

В июне 2019 года «Первый купажный завод» был продан за 100 млн рублей ООО «Станкоинвест», 60% которого контролируется «Туламашзаводом», пишет «Коммерсантъ». Причиной продажи стала небольшая производственная мощность предприятия и расположение вдали от основных логистических маршрутов.

2 сентября дочерняя структура «Первого купажного завода» ООО «Левша» получило лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Предприятию уже принадлежат товарные знаки «Левша» и «Серебряный мерник», также поданы заявки на регистрацию брендов «Три штыка», «Оружейная столица», «Генерал-губернаторская» и других.