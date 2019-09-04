В Туле на двух трамвайных маршрутах пустили «рухлядь»

На двух трамвайных маршрутках в Туле курсируют древние вагоны, рассказала жительница Тулы Олеся Нефер.



По словам тулячки, такие трамваи совсем не приспособлены для инвалидов и пассажиров с колясками.

«В городе реализуется программа „Доступная среда“, однако в Мясново ни о чём подобном и речи нет. Все трамваи, которые сюда ездят, совершенно не оборудованы низкими платформами для инвалидов и пассажиров с колясками.

В некоторых трамваях на дверях приклеены таблички „Вход для пассажиров с детскими колясками“, однако, как можно преодолеть несколько ступеней? Инвалиды, получается, тоже не смогут заехать в транспорт.

В центре города везде современный транспорт курсирует, составы новые, а на 10 и 14 маршруты направили одну рухлядь. Понятно, что трамваи ещё на ходу, но они не оборудованы в соответствии с современными реалиями! Трамваи начала 20 века тоже вполне могут ехать, но они давно стоят в музее. Давайте и тульские старые составы отправим на заслуженный отдых, а людям предоставим комфортный современный транспорт, который они заслужили!» — написала она в соцсети.





